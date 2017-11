Wirecard: Merken die es endlich auch mal?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

die Recherche der Süddeutschen Zeitung ließ die Journalisten zu einem Schluss kommen: Banken und andere Zahlungsabwickler beteiligen sich an den rechtlich unerlaubten Geschäften von Online-Glücksspielanbietern. Ach, echt jetzt? Und dafür musste tiefe Recherche betrieben werden? Dabei ist das alter Käse. Denn, dass sich diese an solchen Geschäften beteiligen, wird alleine aus der Tatsache klar, dass das Angebot dieser Geschäfte, trotz Verbot, überall gang und gäbe ist. Wer sonst soll die Zahlungsabwicklung übernehmen? Aber gut. Zumindest, dass es endlich in der Presse angekommen ist und diskutiert wird, ist schon mal lobenswert.

Glücksspiel ist auch für den Spieler in der Regel strafbar

Den Umstand hatte ich bereits im Zusammenhang mit dem Angebot der binären Option verdeutlicht. Diese werden genauso wie Online-Kasinos nicht als Finanzmarktprodukte anerkannt (und deshalb auch nicht reguliert), sondern fallen unter die Kategorie Glücksspiel. Tja, und wie jetzt der Großteil dank des Berichts der Süddeutsche Zeitung endlich wissen sollte, ist dieses in Deutschland für private Anbieter grundsätzlich verboten. Genau genommen macht sich neben dem Anbieter selbst auch derjenige strafbar, der mit ihnen Geschäfte macht. Der Anbieter kann sich natürlich fein aus dem Staub machen, sofern er seinen Sitz nicht in Deutschland hat, der Spieler aber oder in diesem Fall die Banken eben nicht.

Auswirkungen dürften eher gering bleiben

Dennoch, die Auswirkungen auf Wirecard oder die Banken werden meines Erachtens eher gering bleiben, da das wie gesagt alter Käse ist, der jetzt aber mediale Aufmerksamkeit bekommt. Wirecard wird das Geschäft mit den Anbietern eventuell einstellen und andere Banken möglicherweise auch. Nach einer Weile wird aber auch das im Sande verlaufen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.