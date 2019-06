Wirecard: Markus Braun twittert Aktie nach oben

Fast jeden Tag passiert bei Wirecard etwas, das den Kurs um mehrere Prozente, oftmals im zweistelligen Prozentbereich, schwanken lässt. Heute ist dem nicht so, die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) pendelt sich gemütlich bei +0,17% auf 145,45 Euro ein.

Am vergangenen Freitag gab es nach einem Handelsblatt-Bericht wieder einmal Unruhe. Und wenn es keine Nachrichten gibt, sorgt man selbst für Neuigkeiten. Wirecard-Chef Markus Braun verkündete am Sonntag auf Twitter, dass der Finanzdienstleister auf eine „grandiose erste Jahreshälfte“ zusteuere. Digitale Zahlungen würden weltweit immer mehr angenommen. Im Februar hatte der Firmenlenker – ebenso auf Twitter – ein „hocherfolgreiches 2019“ für den DAX-Konzern in Aussicht gestellt.

Good to see that our mission of digitizing payments globally is accelerating: Wirecard is observing record sign-ups to its Financial Commerce Platform and is steering towards an outstanding first half year of 2019.

— Markus Braun (@_MarkusBraun) June 2, 2019