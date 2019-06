Wirecard: Markus Braun heizt der Aktie ein – wieder über Twitter

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Es ist ein gewohntes Bild in den letzten Tagen und Wochen, dass Wirecard-Aktien (WKN: 747206) zu den Spitzen-Performern des Tages im DAX zählen. Seit dem Februar-Tief (08.02.) bei 86,00 Euro verdoppelte das Papier seinen Wert zwischenzeitlich nahezu wieder.

Fast scheint es so, als hätte der Sonntags-Tweet von Wirecard-CEO Dr. Markus Braun positive Nachwirkungen auf die Entwicklung der Wirecard-Aktie. Die zieht seit dem Tweet unaufhaltsam nach oben – vom Wochentief bei 139,45 Euro am Montag auf bis zu 150,40 Euro heute. Braun spricht im Tweet von einem „grandiosen Jahr 2019“ für den Finanzdienstleister.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Wirecard-Chef sich über Twitter zum Unternehmen äußert. Im Februar hatte der Firmenlenker – ebenso via dem Kurznachrichtendienst – ein „hocherfolgreiches 2019“ für den DAX-Konzern in Aussicht gestellt.

Eine solche Kursentwicklung wie in den letzten Tagen wünschen sich Anleger bei Wirecard weiter. Ob das aufgeht, steht in den Sternen. Wie die vergangene Woche gezeigt hat, bleibt die Aktie abhängig von der Nachrichtenlage. Ob wir die Wirecard-Aktie fair bewertet sehen, erfahren Sie in unserem großen Wirecard-Update.