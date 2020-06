Wirecard: Mammutaufgabe und Riesenchance!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wow, das ging schnell! Erst am Donnerstag wurde der Amerikaner John Freis in den Wirecard-Vorstand berufen. Er sollte sich insbesondere um den Bereich compliance kümmern, was ja in den Monaten davor immer wieder Thema war. Nach dem Urknall am Donnerstag und Freitag wurde Freis bereits befördert: Er ist Nachfolger von Mr. Wirecard Markus Braun als CEO.

Die wichtigste Aufgabe Freis dürfte jetzt darin bestehen, dass verloren gegangene Vertrauen bei Banken und Kunden wiederherzustellen. Gleichzeitig gilt es aufzuklären, ob es die ominösen 1,9 Mrd. Euro wirklich nie gegeben hat oder ob Wirecard Opfer einer gigantischen Betrugsmaschinerie geworden ist.

Genau darin liegt die große Chance für alle Wirecard-Aktionäre. Denn wenn es gelingt, Licht ins Dunkel zu bringen, müssten die Chancen für die Zukunft eigentlich größer sein als die Risiken. Auf dem aktuellen Niveau könnte die Aktie daher durchaus ein Schnäppchen sein.

