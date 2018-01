Wirecard: Magische Hürde spielerisch leicht überwunden – wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

Wirecard hat zuletzt mit massiven Kursgewinnen seinen Aufwärtstrend an den Märkten klar bestätigen können. Nun kämpft der TecDAX-Wert nach Meinung von Chartanalysten letztlich nur mit der Frage, ob es um 10, 20 oder gar 50 % rasch aufwärts gehe. Im Detail: Die Aktie gibt auch aktuell immer mal wieder minimal nach. Dennoch konnte seit Sommer eine beeindruckende Aufwärtsfahrt vorangetrieben werden. Der Kurs steigt entlang einer stabilen und starken Aufwärtstrendgeraden nach oben. Jüngst kam es zum Kampf um die magische Marke von 100 Euro. Statt abzuwarten, kletterte Wirecard jedoch in noch höherem Tempo über diese Hürde. Ein starkes Zeichen, heißt es. Nun läuft die Aktie auf das nächste Allzeithoch zu. Bislang steht das Top bei 105,95 Euro und wurde am 8. Januar 2018 markiert. Darüber habe der Wert viel freien Raum, urteilen die Chartanalysten. Denn es sind keine Widerstände sichtbar, die es zu beachten gilt. Vielmehr dürfte die Aktie allein durch die Aufwärtstrendgerade sowie die massiven 100 Euro bereits wieder gut nach unten geschützt sein.

Es ist zu erwarten, dass die Geschäfte bei Wirecard auch in den kommenden Wochen und Monaten gut laufen. Zudem soll nun auch das britische Geschäft ausgebaut werden. Die Stimmung ist gut.

Technische Analysten: Klarer Kauf!

Technische Analysten setzen auch jetzt noch auf Kurssteigerungen. Alle Trendpfeile sind grün und zeigen nach oben. Die Aktie ist demnach ein klarer Kauf, heißt es angesichts eines Vorsprungs von 33 % Abstand zur 200-Tage-Linie.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.