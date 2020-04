Wirecard: Liegt eine Korrektur in der Luft?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie konnte am Dienstag sehr positiv in die verkürzte Osterwoche starten. Der Kurs setzte die seit dem Tief vom 16. März bei 79,68 Euro laufende Erholung fort und stieg deutlich über die Marke von 120,00 Euro an. Heute wurde die Rallye zunächst fortgesetzt. Doch nach einem Tageshoch bei 124,62 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein.

Noch ist der Kursrückgang unproblematisch. Dies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung