Wirecard: Kursziel deutlich angehoben

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Nach oben! Per heute steigt das Papier auf ein neues Allzeithoch. Damit können sich die Aktionäre alleine seit Jahresstart 2017 über einen Kursgewinn in Höhe von 19% freuen. Vieles spricht für eine Fortsetzung der Kursrallye: So hat beispielsweise das Analysehaus Kepler Cheuvreux das Kursziel für Wirecard nach dem Kauf eines...