Wirecard: Kurssprung in Sicht!

Wirecard konnte gestern im späten Handel deutlich zulegen und setzt diese Erfolgsserie heute Morgen mit einem kleinen Plus von knapp über einem Prozent fort. Damit scheinen die beiden Deals der vergangenen Tage mit der Union Bank of Philippines und XEOL bereits eingepreist zu sein.

Wirecard war in den vergangenen Jahren eine der Überflieger-Aktien schlechthin. Auf Sicht von fünf Jahren errechnet sich ein Plus von über 180%. Für einen zehnjährigen Anlagezeitraum ergibt sich sogar ein Gewinn von 1.225% und wer vor 15 Jahren Wirecard gekauft hat, bejubelt heute ein Plus von fast 8.000%!

