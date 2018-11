Wirecard: Kursrutsch kommt mit Ansage – wie tief geht es noch?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard (WKN: 747206) kassiert am Freitag eine Abstufung der US-Investmentbank Merrill Lynch auf „underperform“. Das Kursziel wird kräftig von 192 auf 150 Euro reduziert. Insbesondere die Wachstumsdynamik sei inzwischen eingepreist. Die Aktie verliert bis zu -6%, gegen Mittag war ein Wirecard-Anteilsschein nur noch 156 Euro wert.

Der Kurs rutscht damit unter die wichtige Marke von 160 Euro. Diese hatte in den letzten Wochen immer als wichtige Orientierungsmarke für Marktteilnehmer und Unterstützung fungiert. Während der Kampf um die 160-Euro-Marke aus charttechnischer Sicht vermutlich entscheidend sein wird, ist noch lange nichts entschieden. Es mehren sich jedoch die Ungunstfaktoren.

Noch ist nichts entschieden

Das heutige Down-Rating, das gleichzeitig auch Sorgen um den Verlust von Wirecards Wettbewerbsposition offenbart, wird begleitet von einem deutlich erhöhten Handelsvolumen. Nicht auszuschließen, dass weitere renommierte Analystenhäuser bald ebenso ihre Erwartungen zurückschrauben.

Die Wirecard-Aktie war unter anderem wegen mehrmaliger Prognoseerhöhungen in den zurückliegenden Quartalen eine unglaubliche Rally gestartet, die den Kurs allein in diesem Jahr in der Spitze verdoppeln ließ.

Für uns ist die Wirecard-Aktie noch immer kein Kauf (warum, lesen Sie hier). Die jüngsten Quartalszahlen (VÖ am Dienstag), in denen die Prognose für das Gesamtjahr 2018 „lediglich“ bestätigt wurde, wurden vom Markt mit Gleichgültigkeit aufgenommen. 2018 will Wirecard ein EBITDA zwischen 530 und 560 Millionen Euro erzielen.

Sie wollen in kommende Highflyer investieren, kurz bevor es die große Masse tut?

Dann sind Sie in unserer No Brainer-Community goldrichtig. Überlassen Sie – wie Hunderte begeisterte und erfolgreiche NBC-Mitglieder – den Research nach neuen No Brainer-Aktien unserem Gremium aus langjährigen Kapitalmarktexperten und Börsenmillionären. Profitieren Sie dabei von der treffsicheren Aktienauswahl, wöchentlichen Updates und exklusiven Informationsvorsprüngen. Werden auch Sie Teil des No Brainer Clubs und besuchen Sie täglich unseren kostenlosen Live Chat!