Wirecard – Kurs dank neuem Risikomanagement-Tool mittelfristig dreistellig?

die Wirecard-Aktie in ihrem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Und ein Ende der langfristig wahrlich beeindruckenden Kurs-Steigerungen ist zur Stunde (noch) nicht in Sicht, da es dem Anbieter von elektronischen Zahlungs- und Risikomanagementlösungen auch in Zukunft gelingen dürfte, seinen Kundenstamm sukzessive zu erweitern.

Mehrwert für ePOS-Suite-Nutzer entwickelt

Dazu beitragen wird zweifellos die neu entwickelte Erweiterung der ePOS-Suite. Diese erlaubt es Onlinehändlern, die das Produkt nutzen, diverse Informationen über Kunden wie beispielsweise die Zahlungsmoral hinsichtlich der einzelnen Produkte in verschiedenen Ländern mit einem einzigen Klick abzurufen. So können Anwender auf einfach Art und Weise eine Abwägung zwischen Risiko und Rentabilität vornehmen. Dieser unbestreitbar wichtige Mehrwert sollte den Absatz von ePOS Suite nicht unerheblich ankurbeln.

Weiteres Aufwärtspotenzial vorerst begrenzt

Dennoch sind Investoren gut beraten, ihre Erwartungen an weitere Kurszuwächse nicht allzu hoch anzusetzen. Immerhin sind die Dividendenpapiere des Unternehmens mit Hauptsitz in Aschheim bei München mit einem durchschnittlich geschätzten KGV von 32 für dieses Jahr und 25 für 2018 sicherlich kein Schnäppchen mehr. Gänzlich vorbei dürfte die Zeit tendenziell anziehender Notierungen allerdings trotz der ambitionierten Bewertung nicht sein. Dafür ist die technische Verfassung der Aktie viel zu bullisch. Bei insgesamt robusten Aktienmärkten werden sich die Anteilsscheine von Wirecard daher aller Voraussicht nach – eventuell mit angezogener Handbremse – weiter nordwärts orientieren. In Anbetracht des nicht mehr optimalen Verhältnisses zwischen Chance und Risiko ist der Wert jedoch kein zwingender Kauf mehr.

