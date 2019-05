Wirecard: Kracher-Kooperation mit indischem Staat

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard meldet am Mittwoch eine neue Kooperation mit dem indischen Staatsunternehmen UTI Infrastructure Technology and Services. Demnach wird der DAX-Konzern Zahlungsprozesse für indische Bürger digitalisieren. Die Meldung beschleunigt den Kursanstieg der Wirecard-Aktie (WKN: 747206) – das Papier gewinnt in der Spitze um +3,60% auf bis zu 155,45 Euro.

Beide Unternehmen werden künftig gemeinsam an der Ausgabe von physischen und digitalen Steuerausweisen – auch als PAN-Karten (Permanent Account Number) bezeichnet – arbeiten. Jeder indische Bürger und jede Bürgerin muss eine solche Karte besitzen. Mit PAN-Karten können wichtige Finanztransaktionen vorgenommen werden. Wirecard gelingt mit der neuen Kooperation ein weiterer Vertragsabschluss in einem wichtigen Wachstumsmarkt für das Unternehmen.

Anil Kapur, Managing Director von Wirecard Indien, erklärt:

Als Partner der Wahl für einen von Indiens führenden Finanzdienstleistungsunternehmen in Staatsbesitz, sind wir sehr erfreut, Teil des Projekts zu sein, PAN-Karten mehr Leuten zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Kooperation beweisen wir Wirecards Leistungsvermögen im globalen Hightech-Servicebereich und unsere Fähigkeit, Lösungen für eine große Bandbreite von Konsumenten und Industrien bereitzustellen.