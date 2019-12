Wirecard: Kommt jetzt das böse Erwachen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Es geht tiefer und tiefer in Wirecard-Aktien (WKN: 747206). Auch das heutige Mini-Plus von +1,20% auf 105,20 Euro kann den Kursrutsch in dieser Woche nicht kaschieren.

Am Montag berichtete FT-Autor Dan McCrum, der Bestand an liquiden Mitteln in der Konzernbilanz von Wirecard sei fälschlicherweise zu hoch angegeben (wir berichteten). Für den Fall, dass sich die von der Financial Times ins Spiel gebrachten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung