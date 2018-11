Wirecard: Kein Ende in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Nachdem die Wirecard-Aktie in den zurückliegenden Wochen mit deutlichen Abschlägen zu kämpfen hatte, sieht die Situation inzwischen etwas freundlicher aus. Der Dax-Neuling kämpfte sich von 150,25 Euro am Montag wieder zurück, knackte am Donnerstag sogar kurzzeitig die 160 Euro-Marke. Die meisten Analysten glauben aktuell an einen weiter steigenden Kurs der Aktie – und auch die Kooperationen des Finanzdienstleisters kennen offenbar kein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.