Wirecard: Kaum zu glauben!

Man kann es kaum glauben: Aller Turbulenzen zum Trotz, der im Raum stehenden Vorwürfe um mögliche Bilanztricksereien und einem erneuten Angriff durch die Financial Times, hat die Aktie von Wirecard die zurückliegende Woche mit einem Plus abgeschlossen. Mit 104,60 Euro waren die Papiere des Zahlungsdienstleisters am Montag in den Handel gestartet, am Freitag standen zum Schluss des Xetra-Handels 105,15 Euro auf



