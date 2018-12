Wirecard: Kann sich die Aktie wieder freikämpfen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In einem deutlich freundlicheren Börsenumfeld geht es auch für die Aktie des Bezahldienstleisters Wirecard am Montag kräftig nach oben. Bis in den Nachmittag hinein kann der DAX-Neuling gut 4 Prozent zulegen, während es für den DAX um 2 Prozent nach oben geht. Damit kann das Papier die leichte Erholungsbewegung fortsetzen, die nach dem Erreichen des Verlaufstiefs bei 128,45 Euro Ende November ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.