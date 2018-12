Wirecard: Die Käufer schwächeln zu früh!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Nachdem die Wirecard-Aktie am 4. September bei 199,00 Euro ein neues Jahreshoch ausgebildet hatte, ging der Kurs in eine Korrektur über. Sie erreichte am 19. November mit einem Tief bei 124,40 Euro ihre bislang größte Ausdehnung. Der seitdem angelaufene Gegenschlag der Käufer hat die Aktie zwar zwischenzeitlich wieder bis auf 142,30 Euro ansteigen lassen, doch die Käufer haben nach wie vor Mühe, erneut mit

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.