Wirecard: KPMG-Prüfung nicht ausreichend – renommierte Wirtschaftskanzlei sorgt für neuen Zündstoff!

Die Wirecard AG (WKN: 747206) will verlorenes Vertrauen durch eine Sonderprüfung zurück gewinnen (wir berichteten) – das reicht aber nicht, meint die Rechtsanwaltskanzlei Schirp & Partner aus Berlin. Nach Ansicht der auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierten Kanzlei gebe es „zu viele unbeantwortete Fragen“ und der Wirecard-Konzern sei daran gescheitert, zufriedenstellend auf die erhobenen Fragen zu antworten, so die Kanzlei in einem Statement von Montagabend.

So wirft die Kanzlei Wirecard vor, auf die Anschuldigungen „eher lahm geantwortet“ zu haben. Zudem fehle es an Detailtiefe in Bezug auf einzelne Vorwürfe. Dabei sieht die Kanzlei kritisch, dass möglicherweise die „financial reporting standards“ durch die Anschuldigungen verletzt worden sein könnten.

Die Kanzlei fordert die Bestellung eines Sonderrevisors – der Einsatz der durch Wirecard am Montag als Sonderprüfer bestellten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG sei nicht ausreichend. Dr. Wolfgang Schirp von Schirp & Partner Rechtsanwälte mbB in Berlin kommentiert:

In der gegenwärtigen Situation ist ein unabhängiger Auditor erforderlich. Investoren können sich nicht auf jemanden verlassen, der an den Wirecard-Aufsichtsrat berichtet. Deshalb stellen wir eine Gruppe von Investoren zusammen, um die Bestellung eines Sonderprüfers nach § 142 AktG zu erzwingen. Dieser Sonderprüfer wird die Angelegenheit unabhängig prüfen und den Aktionären Bericht erstatten. Um das nach § 122 AktG erforderliche Quorum von 1/20 des Wirecard-Kapitals zu erreichen, begrüßen wir die Teilnahme so vieler Aktionäre wie möglich“