Wirecard: KPMG-Prüfung dauert an - Aktienkurs steigt

ASCHHEIM B. MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die vom Wirecard-Aufsichtsrat beauftragte Sonderuntersuchung dauert an.



Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG habe darüber informiert, dass Ergebnisse am Montag (27.4.) vorgelegt würden, teilte der Zahlungsdienstleister am Mittwochabend in Aschheim bei München mit. In den verbleibenden Tagen sollen demnach noch eingegangene Datenbestände verarbeitet und berücksichtigt werden. Bislang hätten sich keine Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation ergeben. Wirecard hatte diese stets zurückgewiesen.

Anleger reagierten erleichtert. In einer ersten Reaktion legte der Akteinkurs von Wirecard auf der Handelsplattform Tradegate um fast zwei Prozent zu./he