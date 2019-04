Wirecard: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Am Donnerstag erst stellte Wirecard-Chef Markus Braun in einem Statement auf dem eigenen Youtube-Kanal eine neue B2B-Plattform in Aussicht, die in „revolutionärer Weise“ verschiedene Funktionen miteinander kombiniert. Die Neuerung soll Payment- und Banking-Services miteinander vereinen, die auf die Bedürfnisse von Händlern zugeschnitten sind. Wann Wirecard mit dem nächsten großen Ding an den Start gehen wird, verriet Braun allerdings nicht. Über die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.