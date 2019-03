Wirecard: Jetzt kommt der Stein ins Rollen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die „Financial Times“ hat neue Details über die laufenden Ermittlungen in Singapur in Bezug auf mögliche Bilanzmanipulationen durch Wirecard (WKN: 747206) veröffentlicht. Nach Angaben der FT, die sich auf dem Blatt vorliegende Untersuchungsunterlagen der Polizei in Singapur beruft, hätten hochrangige Wirecard-Manager vier umstrittene Transaktionen mit einem Gesamtwert von 2 Millionen Euro genehmigt.

In diesem Zusammenhang fällt der Name von Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, der von den Transaktionen aus dem März 2018 gewusst haben soll. Marsalek ist langjähriger Chief Operating Officer von Wirecard.

Ist die Wirecard-Aktie am Tief angekommen?

Noch immer ist kaum absehbar, ob die Vorwürfe nur die berühmte Spitze des Eisbergs sind. Die Wirecard-Aktie gerät in den vergangenen Tagen zusehends unter Druck und orientiert sich nach unten.

Vor dem Hintergrund des möglicherweise baldigen Erscheinens des externen Untersuchungsgutachtens der Wirtschaftkanzlei Rajah & Tann, das nach Wirecard-Angaben vom 8. Februar „kurz vor dem Abschluss“ stehe, sind die neuesten Erkenntnisse ein weiterer Rückschlag in der Aufklärung der Buchführungsvorwürfe.

