Wirecard: Jetzt kommt der Gegenschlag!

Wirecard ist wohl die Aktie, die in den vergangenen Wochen am meisten leiden musste. Immer wieder sah sich das Unternehmen Angriffen von Shortsellern ausgesetzt, die alles, aber auch wirklich alles getan haben, um Wirecard in Misskredit zu bringen. Zuletzt wurden über social media Gerüchte gestreut, dass der arabische Partner Al Alam Solutions seine Geschäfte umstrukturiert und Wirecard als Partner wegbricht.

Die Wirecard-Aktie ist dementsprechend heftig unter die Räder gekommen. Schloss der Kurs noch am 23. April bei über 138 Euro, folgte anschließend ein Totalabsturz. Noch im April wurde die 100-Euro-Marke gerissen und auch im Wonnemonat gab es für Wirecard bisher nichts zu holen. Am Freitag beschleunigte sich die Talfahrt und Wirecard fiel auf den tiefsten Stand seit drei Jahren.

Heute jedoch zeigt sich Wirecard wieder von seiner besten Seite. Die Aktie kann spürbar zulegen und setzt sich gleich zu Handelsbeginn an die Spitze der Dax-Gewinner. Damit holen die Bullen nun also erst einmal zum Gegenschlag aus und es ist gut möglich, dass sich daraus eine massive Rallye entwickelt.

Fazit: Wirecard wurde in den vergangenen Wochen regelrecht heruntergeprügelt. Warum es jetzt Zeit ist für eine große Aufholjagd, lesen Sie hier.