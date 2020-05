Wirecard: Jetzt klagen auch noch die Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie kommt einfach nicht zur Ruhe. Nachdem sich die Financial Times monatelang auf das Unternehmen eingeschossen hat, klagen nun auch noch die Anleger. Sie machen das Unternehmen für sogenannte Kursdifferenzschäden verantwortlich. An der Börse kommt die Nachricht nicht gut an. Der Kurs brach im Vormittagshandel um zeitweise über fünf Prozent ein.

Damit setzt sich der kurzfristige Abwärtstrend fort, der ...



