Wirecard: Jetzt kaufen?

Nur eine Richtung kennt heute Wirecard. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund sechs Prozent aus. Damit liegt der Preis nun bei 97,53 EUR. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 99,35 EUR. Bei Wirecard ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Demnach befindet sich Wirecard in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 110,41 EUR verläuft. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse in langfristigen Abwärtstrends höher ist, sind immer auch kräftige Plus-Tage möglich.

