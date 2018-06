Wirecard: Jetzt kann die nächste Welle starten!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In einer beispiellosen Rallye ging es für die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard von Anfang April bis Mitte Juni nach oben. Im Zuge dessen eilte das Papier von einem Allzeithoch zum nächsten und verteuerte sich in der Spitze um knapp 70 Prozent. Das aktuelle Rekordhoch wurde am 14. Juni bei einem Kurs von 156,30 Euro markiert. In der Folge bestimmten Gewinnmitnahmen das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.