Wirecard: Jetzt ist die nächste Branche dran!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Neben Auslandskooperationen, jüngst etwa in Südafrika oder in Singapur, gewinnt der Bezahldienstleister Wirecard auch regelmäßig neue Branchen und Kunden in Deutschland. Im Vormonat vermeldete man eine Kooperation mit dem Spezial-Online-Händler reifen.com, nun ist ein international führender Hersteller von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen dran. Mit der Unterzeichnung eines globalen Rahmenvertrags übernehme Wirecard ab sofort die Abwicklung alternativer Bezahlmethoden für Viessmanns E-Commerce Store, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.