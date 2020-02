Wirecard: Jetzt gilt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Nur kurz hat die Aktie von Wirecard in der zurückliegenden Woche noch einmal die Marke von 140 Euro überwunden, gleich am Montag. Am Freitag beendeten die Papiere des Zahlungsdienstleisters den Xetra-Handel bei nur noch 133,20 Euro, rutschten später auf Tradegate gar unter 130 Euro. In der neuen Woche gilt es für Wirecard nun, wenigstens dieses Niveau zu halten. Die Kaufempfehlung der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



