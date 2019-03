Wirecard: Ist das denn zu glauben?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Während die Aktie von Wirecard am Mittwoch weiterhin in ihrem seit Tagen angestammten Korridor zwischen 116 und 120 Euro pendelte, gab es Neuigkeiten von der US-Investmentgesellschaft Blackrock. Sie glaubt offensichtlich an den Bezahldienstleister und hat Ende Februar ihre Direktbeteiligung an Wirecard von 3,07 auf 3,47 Prozent erhöht. Von anderer Seite allerdings kam ein harter Angriff. Weniger an dem Unternehmen selbst, vielmehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.