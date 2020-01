Wirecard: Ist die Korrektur wirklich schon abgeschlossen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Am 11. Dezember startete die Wirecard-Aktie auf dem Niveau von 102,20 Euro eine neue Aufwärtsbewegung. Sie hat den Kurs bis zum 24. Januar steil ansteigen und ein Hoch bei 143,05 Euro erreichen lassen. Der gesamte Anstieg hatte in diesem Moment seine fünfteilige Struktur komplettiert und ging in eine Korrektur über.

Sie ließ den Kurs am Montag in einer kräftigen Abwärtsbewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung