Wirecard- Intraday-Reversal und zweiter Ausbruchsversuch!

wir haben die Wirecard-Aktie aus der markttechnischen Perspektive bereits mehrmals analysiert. Interessant fanden wir vor allem den kurzfristigen Abwärtstrend innerhalb der mittelfristigen Erholung, die sich seit März letzten Jahres etabliert hat. Der kurzfristige Abwärtstrend lässt sich mit einer bullischen Flagge darstellen. Der Ausbruch aus dieser bullischen Flagge, könnte die Fortsetzung der mittelfristigen Erholung einleiten. Allerdings benötigen wird dafür einen Schlusskurs auf Wochenbasis über dem Ausbruchsniveau, das wir in etwa bei 42,80 Euro je Aktie sehen.

Erster Ausbruch fehlgeschlagen

Der erste Ausbruchsversuch fand bereits in der letzten Woche statt. Dieser wurde allerdings nicht bestätigt, denn der Wochenschlusskurs befand sich deutlich unterhalb des Ausbruchsniveaus. Auf Wochenbasis fiel der Kurs seit dem Ausbruchsversuch am 09.01., um 4,5 % bis Ende der Woche. Allerdings konnte der Kurs am Montag in dieser Woche ein sehr starkes Intraday-Reversal an den Tag legen. Der Kurs verzeichnete einen Tagesanstieg von 4,84 % und notierte auf Tagesbasis sogar über dem Ausbruchsniveau. Wir bleiben also gespannt, ob der Ausbruch in dieser Woche gelingen kann und durch den Wochenschlusskurs bestätigt wird.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse