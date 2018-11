Wirecard: Interessante Präsentation!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie hat in den vergangenen Wochen und Monaten bekanntlich deutlich Federn lassen müssen – auf 3-Monats-Sicht hat die Aktie rund ein Drittel an Kurswert verloren. Die Aktie hat natürlich noch ein großes Gewinnpolster, auf dem sie sich ausruhen kann. So liegt die 12-Monats-Performance der Wirecard-Aktie trotz dieser jüngsten Verluste mit rund +48% immer noch im tiefgrünen Bereich. Auf 3-Jahres-Sicht sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.