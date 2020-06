Wirecard-Insolvenz: So holen Sie sich Ihr Geld zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Einen solchen Betrugsfall hat es in der deutschen Geschichte schon lange nicht mehr gegeben. Jahrelang – so sieht es derzeit aus – wurden Banken und vor allem Privatanleger von Wirecard regelrecht an der Nase herumgeführt. Immer und immer wieder bekräftigten Markus Braun & Co. das gigantische Wachstum sowie die explodierenden Umsätze und Gewinne.

Nachdem das Kartenhaus nun zusammengebrochen ist, stehen viele Anleger vor riesigen Verlusten. Durch den Insolvenzantrag schwindet jetzt auch die Hoffnung, Wirecard auf diese Verluste zu verklagen und so zumindest einen Teil des Minus wieder wettzumachen.

Doch ein Insolvenzantrag schützt Wirecard nicht vollends vor Strafe. Sollten die Entscheider – und denen ist, wie wir wissen, alles zuzutrauen – jetzt mit den Sahnestücken von Wirecard unter einem neuen Namen das Geschäft wieder aufzunehmen, müsste dafür auch eine Einigung mit den klagenden Aktionären erzielt werden.

