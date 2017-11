Wirecard: Immer schneller, höher, weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard konnte auch zum Auftakt in die neue Woche wieder glänzen. Die Aktie scheint zielstrebig Kurs auf 100 Euro zu nehmen. Dies stellt auch kurzfristiger Sicht die charttechnische Obergrenze dar, da an diesem Punkt ein stärkerer Test vermutet wird. Sollte die Aktie diese magische Grenze indes überwinden, dürfte es noch deutlich weiter nach oben gehen, meinen die Experten. Im Einzelnen: Die Aktie gewann innerhalb von 2 Wochen insgesamt 6,4 % hinzu. Damit wurde das wichtige kurzfristige Signal für den längerfristig gültigen und intakten Aufwärtstrend gesetzt. Chartanalysten zeigen sich überzeugt davon, dass die Aufwärtstrendgerade, die sich bis in den Sommer hinein zurückverfolgen lässt, fortgesetzt werden kann. Diese Trendgerade bietet zudem Unterstützung, sollte sich eine Kursschwäche ereignen.

Zudem sollten die Kurse auch die Marke von 80 Euro verteidigen können, wenn es in den kommenden Tagen einen Rücksetzer geben sollte. Dennoch: Die Notierungen präsentieren sich ohne Zweifel in einer fast einzigartigen Dynamik. Bis 100 Euro fehlen etwas mehr als 10 %, darüber fänden sich keinerlei Widerstände mehr. Wirtschaftlich neue und bedeutende Nachrichten hat es zuletzt nicht gegeben. Damit bleiben 65 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % plädieren dafür zu halten, niemand verkauft. Die Stimmung ist daher auch von dieser Seite aus erstklassig.

Technische Analysten: Klarer Trend

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie befinde sich in einem klaren Hausse-Modus. Dabei konnte der Wert zuletzt den Abstand auf die jeweiligen gleitenden Durchschnitte sogar noch vergrößern. Die 200-Tage-Linie ist nunmehr gut 28 % entfernt. Der GD20 als kurzfristiges Signal wäre erreicht, wenn die Kurse auf weniger als 85,31 Euro absackten. Hier liegt also ein klares Kaufsignal vor! Selbst bei Kursrücksetzern ist der Trend so stark, dass sich Investoren aus technischer Sicht derzeit keine Sorgen machen müssen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.