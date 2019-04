Wirecard: Immer das gleiche Schema!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Es ist seit zwei Monaten stets das gleiche Schema: Die Financial Times veröffentlicht Vorwürfe gegen Wirecard und die Aktie rauscht in die Tiefe. Nach einem mehr oder weniger kurzen Zeitraum kommt vom Bezahldienstleister ein Dementi zu den Behauptungen und die Aktie erholt sich wieder, allerdings auf niedrigerem Niveau. Nun scheint sich dieses Spiel erneut zu wiederholen, auch am Montag im frühen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.