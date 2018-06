Wirecard: Hohe Schlagzahl!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard zeigte sich zuletzt gewissermaßen als Hansdampf in allen Gassen. Ob Kooperation mit Google Pay (via Mobile-Payment-Lösung „boon“), Zusammenarbeit mit Visa im Bereich Fleet-Card-Markt (wo Wirecard eine „Open-Loop-Fleet-Card-Lösung“ präsentierte) oder auch mit der „Australian Federation of Travel Agents“ (da geht es um ca. 1.400 Reisevermittler in Australien) – dies alles wurde diesen Monat kommuniziert. Während andere Unternehmen sich deutlich seltener melden, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.