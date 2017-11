Wirecard: Höchst spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

spannend, sehr spannend ist es derzeit bei der Wirecard-Aktie in Bezug auf den Chart. Da ging es schließlich in den vergangenen Tagen sehr volatil zu! Sie erinnern sich bestimmt – am Dienstag notierte die Aktie noch relativ ruhig im Bereich 85 Euro, um dann am Mittwoch auf zwischenzeitlich rund 70 Euro einzubrechen.

Nichts Genaues weiß man nicht im Hinblick auf mögliche Vorwürfe gegen Wirecard, die durch die Medien gingen. Offensichtlich kam bei der Masse der Wirecard-Aktionäre aber keine Panik auf, sondern es sah so aus, als ob diese einen kühlen Kopf bewahrt haben. Wer weiß, vielleicht stockten sogar einige der alten Wirecard-Aktionäre zur zwischenzeitlich gesunkenen Notierung ihre Bestände wieder auf.

Wirecard: Jahresperformance von rund +95%

Die Notierung erholte sich jedenfalls spürbar wieder, und am Donnerstag stand die Aktie zwar noch unter dem Niveau vom Dienstag, aber wieder über der 80-Euro-Marke. Das ist relativ wichtig im Hinblick auf die Charttechnik, denn es geht hier darum, ob der Aufwärtstrend bei der Wirecard-Aktie hält – oder eben nicht. Dieser Aufwärtstrend hat den Wirecard-Aktionären in den vergangenen 12 Monaten rund 95% Kursgewinne beschert. Da können Tage wie der Dienstag mit dem zwischenzeitlichen Kurseinbruch mindestens irritieren.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.