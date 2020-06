Wirecard: Heute um 17:00 Uhr geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie wurde im Zuge des Bilanzskandals am Donnerstag und Freitag regelrecht nach unten geknüppelt. Vom Mittwochsschlusskurs von knapp über 100 Euro ging es zum Handelsende am Freitag bei 25,82 Euro über 75 Prozent nach unten. Und selbst gestern im Wochenendhandel bei Lang & Schwarz ging es nochmal zehn Prozent nach unten. Genau darin liegt jetzt die große Chance!

Angesichts der dramatischen Kursverluste bei Privatanlegern

Denn der Broker Lang & Schwarz ermöglicht sogar den Aktienhandel am Sonntag! Von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr haben Aktionäre die Chance, ihre Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Also auch Wirecard. Und hier winkt ein early-bird-Vorteil. Denn sollte sich tatsächlich bestätigen, dass die Banken die Kredite von Wirecard nicht einfordern und das Unternehmen also nicht Insolvenz anmelden muss, könnte die aktuelle Bewertung deutlich zu niedrig sein.

Wirecards Bankenpartner hatten dem Unternehmen insgesamt eine Kreditlinie von zwei Milliarden Euro eingeräumt, von dem die Aschheimer ungefähr die Hälfte ausgeschöpft haben. Seit Freitag haben die Banken nun das Recht, diese Kredite fällig zu stellen, da Wirecard die Deadline zur Vorlage einer testierten 2019er-Bilanz verstreichen lassen musste.

Fazit: Ist Wirecard nach den jüngsten Ereignissen tatsächlich (viel) zu günstig bewertet?