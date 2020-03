Wirecard: Heute fällt die Entscheidung!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Hoch her ging es in den vergangenen Tagen bei Wirecard. Nach dem brutalen Corona-Crash konnte sich die Aktie endlich wieder stabilisieren. +14% am Dienstag, +8% am Mittwoch – dabei wurde endlich auch die 100-Euro-Marke wieder zurückerobert.

Gestern sah es dann zunächst so aus, als könne Wirecard den Ausbruch über 100 Euro nicht verteidigen. Doch zum Handelsende hin mit Unterstützung der Wall Street schaffte es der Kurs doch noch, diese wichtige Marke erfolgreich zu verteidigen. Startet jetzt die nächste Rallye?

Dabei trotzt Wirecard auch gleich zahlreichen Hiobsbotschaften. In der vergangenen Woche kündigte Société Générale an, den Aktien- und Stimmrechtsanteil an Wirecard zurückzufahren. Zuletzt zog die Citigroup nach. Auch der US-Bankenriese veräußerte einen Teil seiner Beteiligung. Doch das tut der guten Stimmung offenbar keinen Abbruch.