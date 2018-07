Wirecard: Here we go 200 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der von den Goldmännern der US-Investmentbank Goldman Sachs ausgelöste Kaufrausch führt die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) in neue Sphären. Plötzlich rückt die 200-Euro-Marke – das ausgegebene Kursziel von Goldman Sachs – in greifbare Nähe.

Hätten Sie es gewusst? Was die Performance betrifft, macht der Wirecard-Aktie keiner so schnell was vor. Fast +170% stieg der TecDax-Highflyer in den vergangenen 52 Wochen auf über 160 Euro. Das gelang keinem anderen Titel im Technologie-Index. Die restlichen 40 Euro pro Aktie sollen nach Überzeugung von Goldman Sachs nun folgen …

So geht es weiter – vor DAX-Aufnahme im September

Ein Kurs von 200 Euro pro Anteilsschein entspräche einer Marktkapitalisierung von über 24,7 Mrd. Euro. Aktuell pendelt die Wirecard-Aktie um die 20-Milliarden-Euro-Marke.

Abgesehen von der weiteren Kursentwicklung dürfte die Aufnahme Wirecard’s in den DAX unter normalen Umständen ab 5. September publik werden. Dann nämlich findet das offizielle Review der Index-Zusammensetzung statt. Effektiv im DAX gelistet würde der Online Payment Spezialist ab 24. September. Für Wirecard dürfte allen Anschein nach die Lufthansa ihre Flügel streichen.

