Wirecard: Hedgefonds-Rückzug auf leisen Sohlen

meine Einstellung zu den infamen Short-Attacken der vergangenen 15 Monate habe ich Ihnen schon in diversen Beiträgen kundgetan. Ob Wirecard, Ströer oder Aurelius: Es ist einfach unerträglich, wie hier vor allem Aktionäre um oftmals bedeutende Kursgewinne geprellt werden:

Selten war dies so offensichtlich wie beim jüngsten Fall Aurelius. Der Hedgefonds Gotham City Research verkaufte wenige Tage vor der Publizierung einer sehr negativen Darstellung des Finanzdienstleisters Aurelius-Anteile und deckte sie gleich zu Beginn des so inszenierten Kursrutsches mit hohem Gewinn wieder ein. Ganz nebenbei werden die betroffenen Unternehmen zu möglichst schnellen Gegendarstellungen gezwungen, um die Ausbreitung eines Negativ-Images umgehend einzudämmen.

Umso mehr freut es mich zu sehen, wenn die Hedgefonds – im Gegensatz zur absoluten Ausnahme Gotham City Research – meist vor lauter Gier den Ausstieg verpassen und am Ende ihr mieses Engagement teuer bezahlen müssen. So wie jetzt bei Wirecard:

Seit dem Überwinden des lange Zeit gültigen Allzeithochs bei 48,96 Euro Mitte März liegen alle via Leerverkäufe investierten Hedgefonds mit ihren Engagements im Verlust (siehe Chart). Und Wirecard markiert praktisch börsentäglich neue Rekordhochs: Mit inzwischen 59,80 Euro steht die Aktie des Anbieters von Online-Bezahlsystemen kurz vor der Überwindung der 60 Euro-Marke.

Zwar ist unter den Hedgefonds – NOCH – keine Panik auszumachen, die sich in einem Short Squeeze niederschlagen würde. Aber Blue Ridge Capital, der Hedgefonds, der mit 3,35% des Streubesitzes die mit Abstand höchste Nettoleerverkaufsposition hielt, geht in den „geordneten Rückzug“ über: Mit der gestrigen Eindeckung wurde die eigene Position seit dem 11. Mai in 5 Schritten auf nunmehr 2,89% reduziert. Ein zweiter Hedgefonds, Steadfast Capital, verringerte seine Nettoleerverkaufsposition seit dem 14. März in 4 Schritten von 1,43% auf 0,94%.

Wie ich zu einem früheren Zetpunkt schon einmal für Sie errechnet hatte, liegt der Blue Ridge-Einstand bei etwa 41,00 Euro. Ich überlasse es Ihnen, sich auszurechnen, welche Verluste der Hedgefonds bereits realisiert hat und vor allem: Auf welchen horrenden Verlusten er noch immer sitzt!

Auch wenn der Wirecard-Kurs sich allmählich dem oberen Ende seines Trend-Kanals annähert – ein Kurssprung aufgrund einer Short Squeeze ist angesichts eines noch immer leerverkauften Streubesitzes in Höhe von 10,2% nicht vom Tisch!

Ein Beitrag von Andreas Sommer.