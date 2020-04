Wirecard: Hauck & Aufhäuser bleibt weiter sehr bullish

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Kräftig zulegen können heute wieder die Aktien des Bezahlspezialisten Wirecard, die bislang 4,6 Prozent auf 107,00 Euro steigen. Damit setzten sie sich auch wieder im dreistelligen Eurobereich fest, nachdem sie im Zuge der Coronakrise Mitte März kurzzeitig bis auf 79,68 Euro abgerutscht sind. Damit liegen Höchst- und Tiefstkurs in diesem Jahr (Höchstkurs 14.02.2020: 145,60 Euro) rund 65 Euro auseinander.



