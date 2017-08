Wirecard: Hält die Aufwärtsdynamik an?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

Wirecard zählt ohne Zweifel zu den Lieblingen der Börsianer. Die Aktie hat zuletzt binnen einer Woche zwar nur rund 1,3 % zugelegt. Innerhalb der beiden zurückliegenden Wochen ging es allerdings schon fast um 4 % nach oben. Die Kursaufschläge auf Sicht eines Monats summieren sich bereits auf 7,7 % und seit Jahresanfang steht ein Kurszuwachs von 71 % zu Buche.

75 % der fundamental orientierten Analysten in den Bankhäusern haben zudem den Daumen gehoben und bescheinigen der Aktie, ein „Kauf“ zu sein. 25 % votieren für „Halten“, niemand hat den TecDAX-Titel derzeit zum „Verkauf“ empfohlen. Somit errechnet sich aus charttechnischer Perspektive aufgrund der derzeitigen Aufwärtsdynamik und dem Fehlen weiterer Widerstände zumindest ein Potenzial von 30 % bis 40 % bis zum Jahresende.

Vor diesem Hintergrund dürfte sich das am 25. August beim Stand von 69,78 Euro markierte Allzeithoch binnen kürzester Zeit deutlich nach oben schieben lassen, was weitere Magnetwirkung auslöst.

Technische Analysten: Kein Zweifel

Technische Analysten haben an der potenziellen Aufwärtsbewegung keinen Zweifel. Die Aktie hat die Trendpfeile in allen zeitlichen Dimensionen nach oben gedreht, womit sich ein breit aufgestellter Hausse-Modus ergibt. Die Abstände zum GD200 für den langfristigen Trend sowie auf den GD100, stellvertretend für die mittelfristige Trendbewegung, sind mit 34 % bzw. 16 % deutlich. Daher befindet sich die Aktie in einem starken Aufwärtstrend.

Wirecard befindet sich daher im stark grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.