Wirecard, Grenke und die BaFin: Leerverkäufer die neuen Börsenheiligen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Das ist schon starker Tobak, was der Shortseller Carson Block (Muddy Waters) gestern in einem exklusiven Interview mit der „Wirtschaftswoche“ in Richtung der deutschen Börsenaufsicht BaFin vom Stapel ließ. „Inkompetent und rachsüchtig“ sei die Behörde, hieß es in der WiWo, und sie habe jeden verklagt, der es gewagt habe, „ein deutsches Unternehmen zu kritisieren“. Ist das nun berechtigte Kritik an der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung