Wirecard: Goldene Nase dank Reiseweltmeistern aus China und Singapur

Wirecard (WKN: 747206) schreibt Geschichte: Am heutigen Montag notiert die Aktie des digitalen Zahlungsdienstleisters zum ersten Mal im DAX. Mit einem Börsenwert von rund 23 Milliarden Euro gehört Wirecard nun zu den größten 30 deutschen Unternehmen. Kurz vor Aufnahme tauchte die Wirecard-Aktie jedoch kräftig ab.

Auslöser waren Gerüchte um eine neue Short-Attacke. Laut Financial Times waren diese Gerüchte jedoch nicht haltbar. Infolge der Entwarnung erholte sich die Wirecard-Aktie. Die Investment-Beratungsgesellschaft Third Bridge soll dabei unbekannten Quellen zufolge einen Short-Report in Umlauf gebracht haben, was sich nicht bestätigte. Wirecard-Aktionären wird’s mittlerweile auch egal sein. Denn es wird expandiert in allen Winkeln dieses Planeten.

Nun auch im Reisegeschäft aktiv – neue Kooperation mit 150-Milliarden-Konzern

Zuletzt hatte Wirecard eine Kooperation mit der RHB Banking Group aus Malaysia bekannt gegeben. Deren neue Reise-App rüstet Wirecard zukünftig mit seiner Zahlungssoftware aus. Die neue Allianz ist vor allem für den asiatischen Markt und die 10 teilnehmenden Länder interessant. Die App wird sowohl im Business wie auch Freizeiturlaub von Nutzen sein.

Die Problematik bislang: Jedes Land verfügt über eine eigene Währung und als Besucher kann man nur umständlich bezahlen. Die von Wirecard ausgestattete App erlaubt es Nutzern nun, in 10 asiatischen Ländern in eigener Landeswährung Waren zu bezahlen und auf einem digitalen Wallet die einheimische Währung zu verwalten.

Die RHB Group ist ein Konzern mit einem Umsatz von 145 Milliarden Euro.

Die Einwohner Chinas und Singapur gelten Umfragen des Zahlungsdienstleisters Visa zufolge als die spendabelsten Touristen weltweit. Generell finden sich unter den Touristen mit den höchsten Reiseausgaben neben China und Singapur viele asiatische Länder wie Südkorea und Hong Kong – ein Riesenmarkt!

