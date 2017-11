Wirecard: Nach Gewinnmitnahmen wieder auf Kurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist von uns seit längerem als Kaufkandidat beschrieben worden. Am gestrigen Mittwoch hat die Aktie allerdings fast 4 % abgegeben und damit erneut ein kleines Abwärtssignal ausgelöst. Der Wert näherte sich damit der wichtigen Untergrenze von 80 Euro und hätte damit auch aus charttechnischer Sicht in kleinere Unruhen geraten können. Doch an diesem Donnerstag zeigt sich Wirecard wieder von seiner starken Seite und legte bis zum Nachmittag mehr als 2 % zu. Damit notiert die Aktie auch auf Wochenbasis wieder leicht im Plus. Die Bilanz des vergangenen Monats liest sich mit +2,3% einigermaßen versöhnlich, obgleich auffällt, dass die Aufwärtsfahrt zumindest etwas zu stocken scheint. Was ist davon zu halten?

Wirecard ist bei den wirtschaftlich orientierten Analysten grundsätzlich beliebt. Immerhin konnte das Unternehmen nun mit den Zahlen zum dritten Quartal überzeugen. Der Gewinn ist annähernd um 30 % gestiegen. Er summiert sich laut Wirecard auf 64 Millionen Euro. Als Reaktion auf die erfreulichen Zahlen kam es laut Marktbeobachtern zu „Gewinnmitnahmen“. Dennoch: Sollten die Kurse wieder klettern und 86,19 Euro überwinden, sind auch Kursziele von 100 Euro aus charttechnischer Sicht wieder denkbar.

Technische Analysten: Aufwärtstrend bleibt intakt!

Auch nach den Quartalszahlen ist der Aufwärtstrend aus Sicht der technischen Analysten immer noch klar vorhanden. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt gut 25 %. Insofern ist aus dieser Sicht mit weiter steigenden Kursen zu rechnen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.