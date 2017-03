Wirecard: Der Gewinn ist auf 100% gestiegen – trotzdem Trading-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Am letzten Sonntag konnten wir melden: „Wirecard: Volltreffer! Seit dem 02. März 72% Zertifikatgewinn!“ Dieser Gewinn hat sich auf 100% erweitert und wer nicht den Mut hatte mit einem Hebel-Produkt einzusteigen, liegt immerhin etwa 10% mit der Aktie vorn. Die Aktie hat gerade den Widerstand bei 48,96 Euro übersprungen und diese Marke wird über den weiteren Kursverlauf entscheiden. Wir sehen aber nicht nur charttechnisch weitere Gewinnchancen, sondern auch aus einem anderen Grund. Gegen Wirecard wurden Betrugsvorwürfen und Ungereimtheiten in der Bilanz vorgehalten und diese Anschuldigungen wurden nicht nur dementiert, sondern von Wirecard inzwischen auch widerlegt. Einige Hedgefonds stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand, denn sie sollen etwa 10,8% der Aktien in ihrem Besitz leerverkauft haben, um von fallenden Kursen zu profitieren.

Mit den steigenden Kursen müssen die Hedgefonds ihre Positionen glattstellen, um die Verluste einzugrenzen. Ein Hedgefonds soll bereits begonnen haben sich mit Wirecard-Aktien einzudecken. Wenn der Kurs weiter steigt, müssen alle Hedgefonds kaufen, was den Aktienkurs mächtig antreiben könnte. Wirecard hat am Donnerstag im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch markiert und machte in den letzten Tagen bereits mehrfach einen überkauften Eindruck. Trotzdem sehen wir darin keinen Hinweis auf fallende Kurse – im Gegenteil!

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.