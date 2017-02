Wirecard: Das Geschäft trägt Früchte!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei Wirecard, denn der Bezahldienstleister macht nicht nur von immer neuen vielversprechenden Analyseergebnisse die Rede, die Ethan Kauder letzte Woche präsentiert hat:

Die Ausgangslage! Der Online-Bezahldienstleister Wirecard konnte in den letzten Monaten zahlreiche neue Kooperationen vermelden und hat immer wieder mit neuen innovativen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit auf sich aufmerksam gemacht. Doch hat dies auch dem Aktienkurs auf die Sprünge helfen können? Was sagen die Analysten?

Es geht aufwärts! Da in den letzten vier Wochen ein Anstieg von mehr als acht Prozent verbucht werden konnte, wird es nach Meinung der Experten, wohl auch weiter aufwärts gehen können. Baader Bank-Analyst Knut Boller jedenfalls traut dem Wirecard-Titel nach einem erfolgreichen Schlussquartal 2016 noch Aufwärtspotenzial zu. Und auch Harald Heider von der DZ Bank meint, die Aktie sei auf dem aktuellen Kursniveau unterbewertet, da sich das Wachstum weiter fortsetzen werde. Auch Sebastien Sztabowicz von Kepler Cheuvreux und beim Analysehaus Goldman Sachs ist man von der anhaltenden Dynamik und dem Wachstumspotential Wirecards überzeugt.

Hier die neue Analystenempfehlungen aus der letzten Woche im Überblick:(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent) Commerzbank: „Buy“ – 65,00 Euro (+43 %)

Hauck&Aufhäuser: „Buy“ – 64,00 Euro (+41 %)

Goldman Sachs: „Conviction Buy List“ – 64,00 Euro (+41 %)

Baader Bank: „Buy“ – 62,00 Euro (+37 %)

Berenberg Bank: „Buy“ – 58,00 Euro (+28 %)

DZ Bank: „Kaufen“ – 56,50 Euro (+25 %)

Kepler Cheuvreux: „Buy“ – 54,00 Euro (+19 %)

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

