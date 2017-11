Wirecard: Freie Fahrt in Richtung 100 Euro!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard konnte zum Ende der vergangenen Woche seine Aufwärtsfahrt fortsetzen. Es wird immer deutlicher, dass die Aktie das Potenzial für einen Anstieg auf 100 Euro besitzt und damit weitere rund 15 % aufsatteln kann, meinen Chartanalysten. Doch sehen Sie selbst: Die Aktie ist in den vergangenen Monaten wie an einer Perlenschnur gezogen nach oben gelaufen. Die Kurse erobern nach kleineren Rücksetzern stets schnell wieder die entstandene Aufwärtstrendgerade und haben somit wichtige Unterstützungen etabliert. Die Aktie hat zudem in Höhe von etwa 80 Euro bei größeren Rückschlägen weitere Haltepunkte aufgebaut, sodass die Entwicklung aus charttechnischer Sicht bestens abgesichert zu sein scheint.

Das Kursziel von 100 Euro ergibt sich allein aus dem Umstand, dass nach dem neuerlichen Allzeithoch, das nun bei 87,80 Euro verläuft, keine Widerstände mehr sichtbar sind. Sollten auch 100 Euro so souverän überlaufen werden wie die bisherigen Hindernisse, sind weitere Kursgewinne vorstellbar. Aktuell sind 85 % aller fundamental orientierten Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 15 % wollen den Titel „halten“, niemand rät zu einem „Verkauf“.

Technische Analysten: Wirecard klar im Aufschwung!

Technische Analysten sind ohnehin der Auffassung, die Aktie befinde sich im klaren Aufwärtstrend. Immerhin konnte der GD200 als Signal für das langfristige Trendverhalten jetzt sogar um 28 % distanziert werden. Hier liegt somit ein sehr deutliches Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.