Wirecard, FMC und PSM: Die Top-Mover zum Wochenbeginn!

Eine neue Börsenwoche ist gerade im Begriff zu starten und gleich am Montag gab es bereits wieder viele Berichte und spannende Börsengeschichten, die Investoren in ihrem Bann halten. Anders als sonst häufig gab es hierbei jedoch bei einer ganzen Reihe prominenter Aktien Topperformer.

Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf Wirecard (WKN: 747206), ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777) und Fresenius Medical Care (WKN: 578580) und schauen einmal, was diese Aktien derzeit bewegt. Hinter so manchem Kandidaten dürfte sich durchaus eine brandheiße Story verbergen.

Wirecard: Der Aufklärung auf der Spur

Eine erste Aktie, die derzeit einiges mitmacht, ist die von Wirecard. Beinahe täglich existieren hier neue Erkenntnisse und neue Meldungen im Kontext der Financial Times. Eine Entwicklung, die zudem wohl auch noch Wochen oder Monate anhalten wird.

Der innovative Zahlungsdienstleister möchte dieses Kapitel nun allerdings beenden. Zu diesem Zweck hat das Management beziehungsweise der Aufsichtsrat nun eine weitere, externe Prüfung in Auftrag gegeben, die endgültig Licht in dieses unrühmliche Kapitel bringen und weitere Spekulationen nachhaltig beenden soll.

Der Aktie und den Investoren scheint dieser Aktionismus zu gefallen, denn immerhin steigt das Papier am Montag im mittleren einstelligen Prozentbereich. Sofern die Prüfung nun auch noch umfänglich wird und es keinerlei Ergebnisse oder Ungereimtheiten gibt, könnte das nicht bloß dieses leidige Thema beenden, sondern zugleich für eine weitere Erholungsrally sorgen.

ProSiebenSat.1 Media mit weiterem Ankerinvestor

Neben Wirecard konnte zudem auch die Aktie von ProSiebenSat.1 Media am Montagsmarkt deutlich zulegen. Bis mittags stiegen die Papiere des Medienunternehmens bereits um ca. 5 % im Vergleich zur Vorwoche. Auch hier gibt es einen eindeutigen Grund, dem man diesen signifikanten Kursanstieg zuordnen kann.

Bei ProSiebenSat.1 Media ist nämlich in diesen Tagen die Investmentfirma Czech Media Invest eingestiegen und hat sich einen Anteil von rund 4,07 % an dem Medienunternehmen gesichert. Dem Investmentteam gefalle hierbei wohl die Fähigkeit, solide operative Mittelrückflüsse zu generieren. Zudem sei man auf der Suche nach attraktiv bewerteten Medienunternehmen im europäischen Raum.

Das dürfte eindeutig die Spekulation befeuern, dass ProSiebenSat.1 Media nicht bloß zu den günstigeren, sondern auch zu den aussichtsreicheren Medienunternehmen im europäischen Raum gehört, weshalb Investoren hier nun vermehrt zugreifen. Zumal der ehemalige DAX-Konzern mit Joyn nun ebenfalls eine gewisse Streaming-Fantasie besitzt, die zumindest zu einem Nischendasein taugen könnte.

Fresenius Medical Care: Bestechungsvorwürfe?

Zu guter Letzt machte zu Beginn dieser neuen Handelswoche noch die Aktie von Fresenius Medical Care auf sich aufmerksam. Anders als bei den beiden anderen Aktien sind die Gründe hier allerdings nicht sehr positiv, sondern möglicherweise eher besorgniserregend.

Ganz konkret geht es bei diesen Meldungen nämlich um mögliche Bestechungsvorwürfe gegen den Gesundheitskonzern. Wie nun die US-amerikanische SEC im Rahmen eines Berichtes zu Protokoll gab, habe Fresenius Medical Care zwischen den Jahren 2009 und 2016 wohl mehrere Millionen US-Dollar an Schmiergeld an Ärzte in verschiedenen Staaten gezahlt.

Nichtsdestoweniger scheint das Strafmaß allerdings bereits bekannt und vermutlich schon gezahlt. Im März dieses Jahres habe man sich nämlich innerhalb eines Vergleichs mit den US-Behörden auf eine Strafzahlung in Höhe von knapp 232 Mio. US-Dollar geeinigt, womit diese Causa für beendet erklärt wurde.

Es scheint daher, als sei der Gesundheitskonzern an dieser Stelle noch einmal glimpflich davon gekommen. Vielleicht ist das hier daher das glückliche Kapitel dieser eigentlich eher besorgniserregenden Meldung.

Vincent besitzt Aktien von Wirecard. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

