Wirecard: das Expansionsprogramm wird weiter fortgeführt!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Lieber Leser,

der Bezahldienstleister Wirecard wird nun auch auf dem australischen Kontinent weiter wachsen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, wurde mit dem Unternehmen Cuscal, das ebenfalls zu den Anbietern von Zahlungsdiensten gehört, eine Kooperation vereinbart. Damit die Marktpräsenz von Wirecard auf dem fünften Kontinent gestärkt werden kann, wird das australische Unternehmen Cuscal für die Sponsoren-Akquise sorgen. In diesem Zuge wird die Plattform von Wirecard zum Einsatz kommen, die eine Omnichannel-Lösung für Kreditkartenzahlung ermöglicht.

Doch damit nicht genug. Denn dieser Tage wurde ebenfalls gemeldet, dass Wirecard ebenfalls mit dem britischen Unternehmen VocaLink zusammenarbeiten wird. VocaLink stellt sogennante „Pay by Bank App“-Dienste zur Verfügung, die von derart bekannten britischen Banken wie Barclays, Bank of Scotland, Halifax, HSBC und Lloyds Bank genutzt werden wird.

Kursverluste in den letzten Wochen

Das sind alles gute Neuigkeiten, möchte man meinen. Doch dennoch sind die Aktionäre von Wirecard derzeit nicht gerade in Feierlaune, was an den Kursverlusten liegt, zu denen es schon Ende September gekommen ist. An den Zahlen zum dritten Quartal kann es eigentlich nicht liegen, denn sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn konnten eklatante Steigerungen von einem Drittel und mehr erreicht werden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse