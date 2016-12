Wirecard: Expansion und Misserfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

wie eine Bombe schlugen in der letzten Woche die Nachrichten zu Wirecard bei den Aktionären ein. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Wirecard und dessen Kurse bewegt haben bezogen sich auf das Wachstum in Australien und Großbritannien. Doch was hindert die Aktie daran, dieses Expansionsprogramm positiv zu spiegeln?

Auch auf dem australischen Kontinent will Wirecard weiter wachsen. Dazu wurde mit dem Unternehmen Cuscal, ebenfalls ein Anbieter von Zahlungsdiensten, eine Kooperation vereinbart. Das australische Unternehmen Cuscal wird für die Sponsoren-Akquise sorgen, so dass die Marktpräsenz von Wirecard auf dem fünften Kontinent gestärkt werden kann. Herz der Kooperation ist eine Plattform von Wirecard, die eine Omnichannel-Lösung für Kreditkartenzahlung ermöglicht.

Auch mit dem britischen Unternehmen VocaLink wird Wirecard künftig zusammenarbeiten. Dieses Unternehmen stellt sogenannte „Pay by Bank App“-Dienste zur Verfügung, die unter anderem von britischen Banken wie Barclays, Bank of Scotland, Halifax, HSBC und Lloyds Bank genutzt werden.

Warum aber kommt es trotz dieser positiven Nachrichtenlage immer wieder zu Kursverlusten? Es scheint, als würden die Aktionäre von Wirecard keine Nachrichten erhalten und sich deshalb besonders zurückhalten. An den Zahlen zum dritten Quartal kann dies wohl nicht liegen, denn sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn konnten um mindestens ein Drittel gesteigert werden. Wir bleiben für Sie am Ball was die Entwicklung von Wirecard angeht.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

